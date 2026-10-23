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Världen

American Express gör sig av med tusentals jobb

American Express ska minska personalstyrkan. Arkivbild.
American Express ska minska personalstyrkan. Foto: Mark Lennihan
American Express har omkring 78 000 anställda runt om i världen och nedskärningen omfattar 3 500–4 000 jobb.

Betaljätten American Express ska minska sin personalstyrka med 5 procent. Syftet är att försöka få kontroll på företagets stigande kostnader, enligt vd:n Steve Squeri.

American Express har omkring 78 000 anställda runt om i världen och nedskärningen omfattar 3 500–4 000 jobb.

Sparplanerna tillkännagavs efter att bolaget presenterat sin rapport för det tredje kvartalet.

Delårsrapporten slog marknadens förväntningar. Den justerade vinsten per aktie är 4,68 dollar medan den genomsnittliga prognosen låg på 4,49 dollar per aktie.

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