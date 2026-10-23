American Express gör sig av med tusentals jobb

Världen

Nya trenden i Spanien – lyx räcker inte längre när svenskar köper bostad

Lyx som pool och havsutsikt har länge stått i fokus när svenskar letar bostad i södra Spanien. Nu är det dock en ny trend som gäller när vi letar efter långtidsboende i solen, snarare än enbart semesterbostäder. Det råder fortsatt hårt tryck när svenskar köper bostäder i Spanien visar nya siffror. Svenska medborgare köpte i …