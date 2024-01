QR-bedrägerier mer sofistikerade: "Flera lager förvirring"

Elektrisk flygtaxi stöttas av Nasa

Batterier är huvudfokus inte bara när det gäller elbilar utan även i luften. Nu ska VTOL-bolaget Archer Aviation samarbeta med Nasa för att utveckla den senaste batteritekniken. VTOL-racet, (vertical take off and landing) är i gång där eldrivna farkoster har nått olika stadier i att sättas i trafik. För amerikanska Archer Aviation lutar det mot …