Riskkapitalist utsedd till Trumps "kryptotsar"

“David kommer att vägleda administrationens politik inom artificiell intelligens och kryptovaluta, två områden som är avgörande för den amerikanska konkurrenskraftens framtid. David kommer att fokusera på att göra Amerika till den tydliga globala ledaren inom båda områdena”, säger Trump i ett inlägg på sin sociala medieplattform Truth Social, berättar bland andra Bloomberg.

David Sacks är riskkapitalist och står bakom riskkapitalbolaget Craft Ventures LLC.

Förutom sin roll som AI- och kryptovalutaledare politiskt kommer han att basa över presidentens rådgivande råd för vetenskap och teknik, enligt Trump.

Strakt förknippad med Trumps blivande vicepresident

David Sachs uppges stå den tillträdande vicepresidenten JD Vance nära.

Sacks är verksam i Silicon Valley och har varit pådrivande under Trumps insamling av pengar från teknikindustrin. Bland annat var han värd för ett evenemang i San Francisco där biljetterna kostade 300 000 dollar styck.

Som tack för sin nyckelroll som finansiär till Trump får han nu en topposition i administrationen.

“Sacks är en riskkapitalist och en del av Silicon Valleys ‘PayPal-maffia’. Han gjorde sig först ett namn inom teknikbranschen under en period som operativ chef för PayPal, betalningsföretaget vars grundare i slutet av 1990-talet inkluderade miljardären och entreprenören Elon Musk och investeraren Peter Thiel. Efter att den sålts till eBay vände sig Sacks till Hollywood, där han producerade satiren Thank You for Smoking från 2005″, skriver Bloomberg.

