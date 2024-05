Centralbanken: AI behöver regleras

Börs & Finans

Rekordsiffran: Nära 23 000 läkemedel under utveckling

Det är rekordmånga läkemedel under utveckling i världen, och allt fler av dessa handlar om cancer. Just nu finns det 22 921 nya läkemedel under utveckling i världen, säger Ian Lloyd, Senior Director på analysföretaget Citeline till Life Science Sweden. Han är författare till rapporten Annual Pharma R&D Review, vilket han varit i 30 år …