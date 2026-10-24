Rådet: Byt din allt dyrare försäkring

Enligt en undersökning från Compricer steg priset på bilförsäkringar i genomsnitt 5,3 procent mellan åren 2024 och 2025. Och prisutvecklingen syns inte bara bland bilförsäkringar.

Vi såg stora prishöjningar och även klagomål på boendeförsäkringar mellan 2024 och 2025. Det var rejäla prishöjningar för vissa försäkringsbolag och jämnt fördelat över landet, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Även djurförsäkringar har delvis stuckit iväg. Enligt Stark har man sett en generell prisökning på försäkringar sedan pandemin.

De senaste fem åren är det totalt sett en tydlig ökning, säger han.

Byte kan löna sig

Bilden bekräftas av Finansinspektionen.

Det beror ju också på att vi har haft ett allmänt uppåttryck i priser i hela ekonomin, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom hos Finansinspektionen.

Att ha koll på sina försäkringar och veta vad man får för pengarna är alltid viktigt, men blir desto viktigare när priserna stiger.

Kolla så att du inte har för många försäkringar och vad det är som egentligen ingår. Konsumenter har rätt att få veta vad prisökningen beror på. Man kan alltid kontakta sitt försäkringsbolag och begära att få en förklaring till vad det handlar om.

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Är du inte nöjd med ditt försäkringsbolag kan det vara en idé att byta bolag.

Det som vi har sett är att du inte tjänar på att vara en trogen kund. Det är snarare så att om du är en trogen kund så riskerar du att utsättas för det som kallas för ”price walking”, det vill säga att du betalar mer än vad kanske nya kunder får, säger Moa Langemark men påpekar samtidigt:

Men det är inte riktigt så enkelt som med bolån att det är helt utbytbara produkter. En försäkring kan innehålla massor med olika element. Bara för att priset är lågt så kan självrisken vara väldigt hög.