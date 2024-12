Luriga fällan äventyrar ditt sparande

“Jag tror att kunskapen om detta bland spararna är noll”, säger Christina Sahlberg, sparekonom på jämförelsetjänsten Compricer, till Privata affärer.

Tidningen redogör för vad den statliga insättningsgarantin täcker.

Här riskerar många att gå i fällan. De tror att deras pengar sitter säkert för att sparandet är utspritt på många aktörer.

Då får du problem med sparandet

Men det finns en stor hake. Som bekant gäller det att endast ha högst 1 050 000 kronor sparade per person och bank om den statliga insättningsgarantin ska gälla. Och problemet uppstår om du sparar dina miljoner hos flera aktörer som har samma ägare.

Här är riskerna många då bankerna och institutionerna marknadsförs under olika varumärken, samtidigt gäller den statliga insättningsgarantin endast upp till den ovan nämnda summan, drygt en miljon kronor, om ditt sparande i exempelvis två eller tre banker har samma ägare.

Ingen koll på insättningsgarantin

Har du en miljon hos var och en av dessa banker täcks bara beloppet upp till 1 050 000 kronor av insättningsgarantin om aktörerna kraschar, resten av dina sparpengar går förlorade.

“Vi märker att kunskaperna om insättningsgarantin är dåliga överlag”, säger sparekonomen Christina Sahlberg till Privata Affärer som berättar om tre exempel där nischbankerna har samma ägare:

Nordax bank och Bank Norwegian ägs av Noba Bank, framgår det.

Ansvaret ligger på dig

“Nordiska erbjuder konton till svenska insättare via två kanaler, dels via sin egen hemsida och dels med Rocker som ombud. MedMera Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt under varumärket Coop”, förklarar tidningen vidare.

Statliga myndigheten Riksgälden, som administrerar insättningsgarantin, har ingen lista över banker/institut med gemensamma kopplingar. Det är upp till insättarna/spararna att ta reda på det själv för att minimera risken att förlora stora belopp om olyckan är framme.

