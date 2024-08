Giftermål? Du kan gå miste om tusenlappar

Som Dagens PS tidigare rapporterat om har guld som investering presterat bra trots oroliga tider på råvarumarknaden. Tidigare i augusti steg priset på guld till över 2 500 dollar per uns och i dag ligger priset på strax över 2 400 dollar. För tredje året anordnar därför Dagens PS i samarbete med Nordic Gold Trade …

Bostadstillägget kan ryka

En annan negativ konsekvens kan vara att bostadstillägget försvinner om du gifter dig.

ANNONS

Om du exempelvis bor ensam och får ett bostadstillägg på 1 900 kronor i månaden kan det försvinna om du flyttar ihop med din nyblivna partner.

Det kan innebära en betydande ekonomisk förlust varje månad.

Så mycket minskar pensionen

Länsförsäkringar ger exempel på hur mycket man kan gå miste om i total pension före skatt per månad om man gifter sig efter 65.

Resultatet visar att om du har en bruttolön på 29 000 kronor i månaden, blir din totala pension som ogift 20 600 kronor per månad. Om du gifter dig, minskar pensionen till 19 800 kronor per månad.

Har du en lön på 33 000 kronor i månaden, blir din totala pension som ogift 22 200 kronor per månad. Om du gifter dig, minskar pensionen till 21 400 kronor per månad.

För den som har en lön på 35 000 kronor per månad blir den totala pensionen som ogift 23 100 kronor per månad. Efter giftermål sjunker den till 22 300 kronor per månad.

Kärlek vs ekonomi

ANNONS

Men, i slutändan kan man väl ändå inte mäta kärlek i pengar.

Trots de ekonomiska riskerna menar Trifa Chireh att tryggheten och livsglädjen som kommer med giftermål är ovärderlig.

“Det handlar om gungor och karuseller. Att gifta sig och flytta ihop innebär också att man delar på många gemensamma kostnader och att relationen ger livsglädje som är svår att mäta i pengar”, säger hon.

Hon avråder alltså inte från äktenskap, men betonar att det är viktigt att vara medveten om de ekonomiska konsekvenserna och att planera därefter.

Läs också:

Det kan sänka lånelöftet – med över en miljon. Dagens PS

Okända regeln som påverkar din garantipension. Dagens PS