I Fattigdomsrapporten 2026 målas en mörk bild. Fem procent av befolkningen har skulder hos Kronofogden eller pågående skuldsanering – en ökning med 13 procent sedan 2019. Unga vuxnas skulder hos Kronofogden har fördubblats de senaste tio åren.
En halv miljon överskuldsatta: ”Blir desperata”
Att en halv miljon svenskar är överskuldsatta går inte att förklara med överkonsumtion, enligt Stadsmissionen.
Snarare handlar det om överlevnadskonsumtion: Ett desperat behov av pengar för att klara hyran eller få mat på bordet.
Vi ska inte ha ett samhälle där människor hamnar under skälig levnadsnivå och blir desperata, säger Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner.
I Fattigdomsrapporten 2026 målas en mörk bild. Fem procent av befolkningen har skulder hos Kronofogden eller pågående skuldsanering – en ökning med 13 procent sedan 2019. Unga vuxnas skulder hos Kronofogden har fördubblats de senaste tio åren.
Vissa företag har som affärsidé att låna ut pengar med usla avtalsvillkor till personer med svag ekonomisk förmåga, konstaterar Ann-Sofie Henriksson, lektor i rättsvetenskap, i rapporten.
”Urholkad välfärd”
Vi har har haft en lång period av urholkning av välfärds- och socialförsäkringssystemen, samtidigt som Sverige har liberaliserat delar av kreditgivningsmarknaden, säger Jonas Rydberg.
Han tycker att man kan se överskuldsättning som ett symtom på fattigdom. Samtidigt medför skuldfällan att fattigdomen fördjupas.
Han vänder sig mot bilden man kan få i medier av att det är lyxkonsumtion som gör att folk blir överskuldsatta. De kommunala budget- och skuldrådgivarna ger en helt annan bild, framhåller han.
Det är otroligt vanligt att man tar skulder för att betala hyra och fixa mat – sådana här grundläggande saker. Det handlar till och med om lån för att kunna lösa skulder från det offentliga, till exempel bostadsbidrag som ska betalas tillbaka. Det är en stor del av skuldberget, säger Jonas Rydberg.
”Får stå sitt kast”
Stadsmissionen anser att lån till människor som saknar möjlighet att betala tillbaka borde ogiltigförklaras.
Kreditprövningen måste vara mycket precis. Har man inte gjort den så får företaget stå sitt kast, säger Jonas Rydberg.
Ett annat krav är att det ska bli lättare att beviljas skuldsanering. Vid skuldsanering bör den skuldsatte också få betala själva skulden först och först därefter räntor och avgifter, anser Stadsmissionen.
Drygt en femtedel av svenskarna klarar inte en oväntad utgift på 14 000 kronor.
Ungefär var tionde hade det under 2025 svårt eller mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.
Andelen personer i materiell och social fattigdom har ökat från 3 till 7 procent under åren 2021–2025.
Det betyder att man tvingas avstå från minst 5 av 13 välfärds- och konsumtionsposter, som till exempel att ha tillräckligt varmt hemma, ersätta utslitna kläder eller att ha internet hemma.
Skuldsättningen har ökat i alla åldersgrupper.
Stor skuldsättning uppstår ofta efter arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa.
Risken för att drabbas av överskuldsättning är högre för människor med låg inkomst, osäkra anställningar, funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller svaga sociala nätverk.
Källa: Fattigdomsrapporten 2026, Sveriges Stadsmissioner