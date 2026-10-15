En halv miljon överskuldsatta: ”Blir desperata”

Vi ska inte ha ett samhälle där människor hamnar under skälig levnadsnivå och blir desperata, säger Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner.

I Fattigdomsrapporten 2026 målas en mörk bild. Fem procent av befolkningen har skulder hos Kronofogden eller pågående skuldsanering – en ökning med 13 procent sedan 2019. Unga vuxnas skulder hos Kronofogden har fördubblats de senaste tio åren.

Vissa företag har som affärsidé att låna ut pengar med usla avtalsvillkor till personer med svag ekonomisk förmåga, konstaterar Ann-Sofie Henriksson, lektor i rättsvetenskap, i rapporten.

”Urholkad välfärd”

Vi har har haft en lång period av urholkning av välfärds- och socialförsäkringssystemen, samtidigt som Sverige har liberaliserat delar av kreditgivningsmarknaden, säger Jonas Rydberg.

Han tycker att man kan se överskuldsättning som ett symtom på fattigdom. Samtidigt medför skuldfällan att fattigdomen fördjupas.

Han vänder sig mot bilden man kan få i medier av att det är lyxkonsumtion som gör att folk blir överskuldsatta. De kommunala budget- och skuldrådgivarna ger en helt annan bild, framhåller han.

Det är otroligt vanligt att man tar skulder för att betala hyra och fixa mat – sådana här grundläggande saker. Det handlar till och med om lån för att kunna lösa skulder från det offentliga, till exempel bostadsbidrag som ska betalas tillbaka. Det är en stor del av skuldberget, säger Jonas Rydberg.