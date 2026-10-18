Svindyr el väntas – binda kan bli ännu dyrare

Bara vid några få tillfällen har det lönat sig att binda.

I Sydsverige ligger oktoberpriset på el hittills runt 1,45 kronor/kWh, enligt elbörsen Nord Pool, rensat för moms och andra avgifter. Det är klart högre än under vintermånaderna januari och februari. I resten av Sverige är prisuppgången mindre.

Prognoserna pekar på en rejält dyr vinter i nuläget, baserat på kontrakten för framtida köp av el. Inte så illa som krisvintern 2022/2023, men inte långt därifrån.

Orsaken är dyr gas som i stor utsträckning används för att producera el i bland annat Tyskland. Mindre vatten i kraftmagasinen är en annan faktor.

För sent?

Att binda avtalet vore väl bra, kanske en och annan elkund tänker. Och det finns bolag som i dagarna gärna erbjuder fasta kontrakt, med en extra premie.

Men det kan vara för sent och elprisbedömare råder inte till det, om man inte vill gardera sig för en riktig kris.

Ett bundet avtal i ett år kostar i nuläget hos de större elbolagen runt 30 procent eller uppemot 10 000 kronor mer på ett år för en villaägare, än om det rörliga månadspriset följer de nu aktuella prognoserna.

”Vår erfarenhet är att man gärna jämför ett fastprisavtal med en historiskt dyr månad vad gäller elpris, och som konsument inte ser hur avtalet påverkar kostnaden under hela perioden man bundit sitt elpris”, säger Maria Erdmann, vd på God El, i ett mejlsvar.