79 938 svenskar får brev av Skatteverket i veckan: Så påverkas du

Restskatt: Då ska du betala

Åsa Ekström, Skattehandläggare på Skatteverket (till höger). Foto: Jessica Gow/TT och Fialotta Bratt/Skatteverket

För den som får sitt slutskattebesked i december och som får restskatt är tvungen att betala tillbaka skatten till Skatteverket senast den 12 mars 2025 för att inte riskera förseningsavgift.

Även Skatteåterbäring från Skatteverket

Skatteverket betalar även ut skatteåterbäringen i veckan, mellan tisdagen den 3 och fredagen den 6 december till den som inte tidigare fått besked om din slutliga skatt.

Det gäller även för de som saknar skatteregistrering i Sverige.

För att få pengarna utbetalda automatiskt behöver du ha anmält ditt bankkonto till Skatteverket.

Få hjälp av Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Men de hjälper också både företag och privatpersoner med frågor och råd om olika saker som har med skatten att göra. Om du har frågor om just din deklaration så kan du höra av dig till myndigheten eller gå in på hemsidan.

Där kan du också se hur mycket du betalat in i skatt under ett visst år, och på det viset räkna ut om du betalat för mycket, för lite eller precis lagom skatt.

