Råttskrämma bäst i test 2025 – vilken modell fick högst betyg?
Repello är utsedd till råttskrämma bäst i test 2025 enligt Villanytt och Bäst i Test Guiden. Det är den enda råttskrämman som har utvärderat av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med dokumenterad effekt mot råttor.
Den bästa råttskrämmaren 2025
Problemet med råttor och möss växer för varje år. När vintern närmar sig söker sig gnagare in i hus, förråd och garage, vilket leder till skador på elledningar, isolering och förvarade varor. Därför har intresset för elektroniska rått- och musskrämmor ökat markant de senaste åren.
Men fungerar de verkligen – och vilken modell är bäst? Under 2025 har både Villanytt och Bäst i Test Guiden gjort omfattande jämförelser av marknadens populäraste produkter. Båda testerna kom fram till samma sak: Repello Råttskrämma tar hem titeln råttskrämma bäst i test 2025.
Varför intresset för råttskrämmor ökar
Allt fler vill undvika gifter och mekaniska fällor. De klassiska råttgiftprodukterna fasas successivt ut eftersom de innebär miljörisker och kan skada andra djur. Samtidigt har digitala lösningar blivit billigare och mer lättillgängliga.
Ultraljudsskrämmor fungerar genom att sända ut ljudvågor med hög frekvens som stör råttor och möss men ligger utanför det mänskliga hörselområdet. De driver bort gnagarna utan att döda dem – en modern och human metod som dessutom kan användas året runt.
Problemet är att kvaliteten varierar kraftigt. Många modeller som säljs på nätet har begränsad räckvidd eller använder statiska ljud som djuren snabbt vänjer sig vid. Det är därför de oberoende testerna från Villanytt och Bäst i Test Guiden har fått så stor uppmärksamhet – de visar vilka produkter som faktiskt fungerar.
Villanytts test: så utsågs råttskrämma bäst i test
Villanytt publicerade under 2025 artikeln “Bäst i test: Råttskrämmor”, en jämförelse av flera av marknadens mest sålda modeller.
Testet genomfördes som en oberoende granskning av redaktionen och fokuserade på fem huvudområden: Effektivitet, täckningsområde, säkerhet, energieffektivitet och användarvänlighet.
I testet deltog både enklare ultraljudsapparater och mer avancerade modeller. Resultatet var tydligt – många produkter visade liten eller ingen mätbar effekt, medan Repello utmärkte sig som den modell som fick samtliga kriterier att uppfyllas.
Villanytt konstaterar att Repello använder en patenterad ljudteknologi med varierande frekvenser som förhindrar att råttor vänjer sig. Produkten beskrivs som både barn- och djursäker, energibesparande och lätt att installera. Redaktionen sammanfattar testet med att kalla Repello “den bästa råttskrämmaren 2025”.
Det framgår också att redaktionen betonade praktiska användningsförhållanden – inte laboratorietester – vilket gör resultatet särskilt relevant för vanliga hushåll.
Bäst i Test Guiden: fokus på verklig användning
Bäst i Test Guiden publicerade sitt test av musskrämmor och elektroniska råttskrämmor kort därefter. Där redaktionen jämförde produkter som används i vanliga miljöer: villor, förråd och fritidshus.
Precis som hos Villanytt utvärderades produkterna utifrån effekt, täckningsområde, säkerhet, energiförbrukning och användarvänlighet. Även här drog man slutsatsen att flera populära modeller gav svaga resultat – medan Repello levererade stabil och tydlig effekt.
I testet beskrivs Repello som den mest effektiva kombinationen av prestanda och enkelhet. Redaktionen noterar att den fungerar tyst, påverkar inte husdjur och har mycket låg energiförbrukning. Den lyfts dessutom fram som ett svenskt utvecklingsprojekt som bygger på vetenskapliga studier av gnagares hörsel.
Det är just kombinationen av forskningsbaserad teknik och praktisk funktionalitet som gjorde att Bäst i Test Guiden utsåg Repello till råttskrämma bäst i test 2025.
Tekniken bakom vinnaren
Enligt båda testredaktionerna bygger Repellos framgång på dess avancerade ljudteknologi. Till skillnad från enklare modeller som använder en statisk ton, sänder Repello ut pulsande ultraljud i varierande frekvenser. Det skapar en miljö som uppfattas som otrygg för gnagare, vilket får dem att lämna området.
Villanytt förklarar att variationen i ljudfrekvens gör att råttor och möss inte kan vänja sig, vilket länge varit en svaghet hos billigare apparater. Samtidigt ligger ljudet över det mänskliga hörselområdet och stör inte barn eller husdjur.
Enligt Bäst i Test Guiden ger detta Repello en unik kombination av effektivitet och säkerhet, vilket förklarar varför den placerade sig högst i testresultaten.
Skillnader mellan råttskrämmor på marknaden
Testerna visade att skillnaderna mellan råttskrämmor är stora. Flera billigare modeller, särskilt de som säljs online utan kända varumärken, visade mycket svag effekt. De sände ut enstaka ultraljudsfrekvenser som gnagarna snabbt vande sig vid.
I vissa fall noterades dessutom att produkterna kunde påverka husdjur negativt, eftersom ljudet delvis låg inom det hörbara området. Villanytt beskriver hur många av de enklare apparaterna marknadsförs med tekniska termer som “ultrasonic” men saknar bevisad verkan. I kontrast till det stod Repello, som enligt testredaktionen uppvisade tydlig och konsekvent effekt över tid.
En svensk innovation som fått uppmärksamhet
Både Villanytt och Bäst i Test Guiden noterar att Repello är svenskt utvecklad, vilket är ovanligt i denna produktkategori.
Tekniken bygger på forskning om gnagares beteende och hörsel vid Statens lantbruksuniversitet (SLU), där professor Örjan Johansson har forskat kring hur olika ljudfrekvenser påverkar råttors stressnivåer.
Även om testerna inte publicerar vetenskapliga mätdata beskriver de tydligt att Repello baseras på just denna forskning. Det bidrar till produktens trovärdighet och till att den ses som en pionjär inom giftfri bekämpning. Det svenska ursprunget och de dokumenterade testerna i svenska miljöer är också en fördel för konsumenter som vill veta att produkten är anpassad för nordiska förhållanden.
Sammanfattning: råttskrämma bäst i test 2025
När resultaten från båda testerna sammanställs framträder en tydlig bild. Repello Råttskrämma är den modell som fått högst betyg och flest positiva omdömen i de oberoende jämförelserna under 2025. Villanytt beskriver den som ”den bästa råttskrämmaren 2025”, medan Bäst i Test Guiden ger den toppresultat i sin kategori.
Båda redaktionerna framhåller samma egenskaper: stark effekt, stabil prestanda, hög säkerhet och mycket låg energiförbrukning. Sammantaget gör det Repello till en trygg investering för den som vill skydda sitt hem mot råttor och möss utan att använda gifter eller komplicerade lösningar.
Repello AB är ett svenskt teknikföretag som utvecklar och tillverkar giftfria lösningar för bekämpning av råttor och möss. Företaget grundades i Luleå och kombinerar akustikforskning, ingenjörskonst och hållbar innovation för att skapa produkter som ersätter gifter med vetenskapligt beprövad ljudteknik. Repellos patenterade teknologi bygger på ultraljud och hypersoniska frekvenser som efterliknar råttors egna varningssignaler. När dessa ljud aktiveras uppfattar gnagarna miljön som hotfull – och lämnar området helt utan att skadas. Tekniken har vetenskapligt bekräftad effekt genom en oberoende studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som visade 100 % minskning av råttaktivitet i testade miljöer.
