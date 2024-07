Politiker vägrar böter – kallar det "politisk förföljelse"

Arizonas delstatssenator Justine Wadsack åkte fast för att köra 114 km/h på en väg med 56 km/h som hastighetsgräns. Nu hävdar hon “politisk förföljelse”. Det räknas som en allvarlig trafikförseelse i Arizona om man kör mer än 32km/h för fört. Straffet? Upp till 30 dagar i fängelse, ett år av skyddstillsyn, 500 dollar i böter och tre prickar på körkortet.

Incidenten inträffade redan i mars, men Wadsack fick ingen bot då. Som medlem av Arizonas lagstiftande församling hade hon faktiskt immunitet. Men lagstiftande medlemmar kan fortfarande åtalas när sessionen är över, och den avslutades i år den 15 juni.



Wadsack vägrade skriva på

Den 27 juni kontaktade Tucson-polisen Wadsacks kontor. De bad henne komma in och skriva under böteslappen. Hon blev genast defensiv och hävdade att hon inte körde för fort. Polisen förklarade att det fanns skäl att utfärda en böteslapp för kriminell fortkörning och att hon kunde framföra sina argument för domaren. Trots det vägrade hon att träffas för att skriva under och sa att hon inte skulle acceptera böteslappen.

Politisk förföljelse

Wadsack blev också upprörd över att få böteslappen flera månader efter händelsen. Polisen förklarade att det berodde på den lagstiftande sessionen som gav henne immunitet vid tidpunkten för trafikstoppet. Hon krävde att få prata med polischefen, hävdade “politisk förföljelse” och avslutade abrupt samtalet.

Stadsjurist Mike Rankin sa:

“Att bötfälla någon för att sätta andra människor i fara genom att köra över hastighetsgränsen inom stadsgränserna är inte ‘förföljelse’. Det är åtal.” Tucson-polisen planerar fortfarande att åtala henne. Om hon inte redan har blivit delgiven, borde det ske inom några dagar.

När Wadsack frågades varför hon körde så snabbt, sa hon att hon hade bråttom hem eftersom batteriet i hennes Tesla Model S från 2015 var lågt. Detta är förstås ologiskt eftersom elbilar blir mindre effektiva vid högre hastigheter. Men även med en trovärdig anledning, som att hon verkligen behövde kissa, hade det ändå inte ändrat faktumet att hon körde 58 km/h över gränsen. Det är vårdslöst och farligt, särskilt nära University of Arizona där många fotgängare rör sig.



Ljög om sitt boende också

Ett annat problem är var Wadsack faktiskt bor. Huset hon äger med sin man ligger inte i det distrikt hon representerar. När hon kandiderade listade hon en lägenhet i distriktet som sin adress. Nu bor hon i en annan lägenhet. Vid trafikstoppet var hon cirka 10 kvarter från huset, 27 km från första lägenheten och 30 km från den andra. Det låter som att hon just erkände att hon inte bor i sitt faktiska distrikt.