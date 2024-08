Kina krossar Japan i fordonsexport

Det visar siffror från branschgrupper i båda länderna enligt Automotive news.

Kina ökade med 31 procent

Under de första sex månaderna minskade Japans fordonsexport med 0,3 procent jämfört med året innan, till strax under 2,02 miljoner. Detta enligt data från Japan Automobile Manufacturers Association. Siffrorna inkluderar 1,83 miljoner personbilar och cirka 187 000 kommersiella fordon.

I kontrast skickade kinesiska biltillverkare över 2,79 miljoner fordon utomlands under samma period, en ökning med 31 procent från året innan. Detta enligt China Association of Automobile Manufacturers. Exporterna består av cirka 2,34 miljoner personbilar och runt 454 000 kommersiella fordon.

Både el och bensin går bra

Bland Kinas fordonsexporter under första halvåret ökade bensindrivna fordon med 36 procent till nästan 2,19 miljoner. Exporten av elektrifierade fordon ökade också med 13 procent till cirka 605 000.

De fem största fordonsutskickarna bland kinesiska biltillverkare under de första sex månaderna är Chery Automobile Co., SAIC Motor Corp., Changan Automobile Co., Geely Automobile Holdings och BYD Co.

Cherys utskick uppgick till cirka 532 000, medan SAIC skickade ut omkring 439 000. Changan Automobile skickade ut runt 285 000 fordon, Geely hade ungefär 242 000 och BYD skickade ut cirka 207 000.

Kinesiska märken tog 11 procent av den europeiska elbilsmarknaden i juni. Men fordonsimport från Kina möter hårda EU-tullar som trädde i kraft i juli.