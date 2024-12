DS N°8: Ny teaser från DS Automobiles

Life Science

150 miljoner psykiska diagnoser kan kopplas till bly i bensin

En ny studie upskattar att 151 miljoner psykiska diagnoser kan kopplas till förgiftning av bly från bensin – bara i USA. Studie publicerades på onsdagen i The Journal of Child Psychology and Psychiatry. Den stora exponeringen beror på att bly brukade vara en del av bensinen under stora delar av 1900-talet. Först på 1980-talet började bly …