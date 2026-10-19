Bensinen blir dyrare – nu kör elbilen ifrån

Att bensinpriset stiger gör bara att bensinbilen får ännu mer problem att hävda sig mot elbilen, säger energiekonomen Claes Hemberg.

I september löpte en tillfällig skattesänkning på bensin och diesel ut. Och i december försvinner ytterligare en.

Det innebär att dagens diesel- och bensinpriser kommer att stiga med ungefär 3 kronor till vintern.

Räknar man på det är en elbil i dag 25 000 kronor billigare per år i hela driftskostnaden, och då är bensinen den stora delen. Så bensinbilen har redan en ekonomisk nackdel, säger Claes Hemberg, energiekonom på värmepumpstillverkaren Nibe.

Om politikerna skulle vilja förlänga eller justera skattesänkningen börjar tiden bli knapp – samtidigt ser regeringsbildningen ut att kunna dra ut på tiden.

Bilister kan därmed räkna med bensin- och dieselpriser på 21 respektive 26 kronor litern vid pump i vinter, om oljepriset på världsmarknaden ligger kvar på dagens nivå.

”Elbilens underklass”

En enkel kalkyl (se faktaruta) visar att milkostnaden för en elbil blir klart lägre jämfört med en bil med förbränningsmotor. Kan man ladda bilen hemma blir det särskilt fördelaktigt.

Det gäller att ha egen laddstolpe. Hittills har de i lägenhet varit lite underklass när det gäller elbilar eftersom de inte haft tillgång till det, men det börjar ändra på sig, säger han, och påpekar att Uppsala och Göteborg sänkt priserna för publik laddning under nätterna.