Årets stadsbil 2024 utsedd

I den senaste upplagan av internationella World Car Awards, har Volvo EX30 kammat hem den prestigefyllda titeln “Årets stadsbil världen” – trots tuff konkurrens från andra globala biljättar, något Allt om Elbil skriver om.

Denna utmärkelse markerar en betydande framgång för Volvo Cars (börskurs Volvo Car), särskilt med tanke på den ökade efterfrågan på helt elektriska fordon.

Nominerad till årets bil

Volvo EX30 var även nominerad till den ärofyllda titeln “Årets bil världen”, men blev där besegrad av bland annat Kia EV9.

Volvo Cars vd, Jim Rowan, uttryckte dock enbart glädje över stadsbils-titeln.

“Att vinna det här priset med EX30 är otroligt glädjande och en stark validering av vår ambitiösa elektrifieringsstrategi. Kundernas respons på EX30 har överträffat våra förväntningar, och det har visat sig vara en perfekt bil för dagens marknad när ett växande antal bilköpare byter till helt elektriska bilar”, säger Rowan.

Inte första vinsten

Volvo EX30 är ingen främling för priser och utmärkelser.

Bilen har tidigare vunnit The Sun Car of the Year, Small SUV/Crossover of the Year från Sunday Times och Eco Warrior of the Year från Top Gear magazine.

“Jag är övertygad om att EX30 kommer att bidra starkt till vår tillväxt i år och framöver”, säger Jim Rowan.

