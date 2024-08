Nordiskt bolag ökar produktion av mpox-vaccin

Det danska bolaget Bavarian Nordic är ett av få bolag som har ett vaccin mot mpox, sjukdomen som WHO i förra veckan klassade som ett globalt nödläge för andra gången på två år. Tidigare har den även varit känd som monkeypox.

Nu ökar Bavarian Nordic takten i sin produktion och siktar på att kunna leverera 2 miljoner doser redan i år och 10 miljoner doser under 2025. Det har de informerat Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) om, rapporterar Reuters.

Företaget ska också expandera sin produktion till Afrika och samarbetar med CDC och WHO för att göra vaccinet tillängligt för alla.

Virusinfektionen, som orsakar bölder på huden och influensaliknande symtom, är vanligtvis mild men kan döda. Runt 1 100 personer har dött sedan det nuvarande utbrottet inleddes i januari 2023, de flesta barn. Två stammar sprider sig just nu, virusets endemiska form, clade I, och en ny mutation kallad clade Ib.

95 procent av alla fall som upptäckts är i Demokratiska republiken Kongo, men sjukdomen har också upptäckts i 12 andra afrikanska länder och ett land i Europa – nämligen Sverige där ett fall upptäcktes i förra veckan. Under måndagen rapporteras det också om ett nytt fall i Filippinerna, där en inhemsk man utan historia av resor till Afrika konstaterats smittad av sjukdomerna.

