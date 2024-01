USA:s kongress utreder ABB – oro för spioneri

I veckan skickade två amerikanska kongresskommittéer ett brev till verkstadsbolaget ABB och bjöd in chefer till offentliga utfrågningar, det rapporterar Reuters.

Väcker betydande oro

Det två kongresskommittéerna Committee of Homeland Security och Select Committee on the Strategic Competition between the U.S. and the Chinese Communist Party vill att ABB klargör sin relation till ett statligt kinesiskt bolag, som de anser väcker “betydande oro”.

ABB, som tillverkar elladdare, fabriksmotorer, industrirobotar och drivsystem, säger att de tar saken på allvar.

Brevet skickades till ABB:s vd Björn Rosengren och tar upp amerikansk oro över att det statsägda kinesiska bolaget Shanghai Shenhua Heavy Industries, ZMPC, installerar ABB:s utrustning i containerkranar som säljs i USA.

Säkerhet och underrättelse

Enligt brevet vill de amerikanska kongresskommittéerna undersöka eventuella “cybersäkerhetsrisker, hot från utländsk underrättelsetjänst och sårbarheter i försörjningskedjan vid hamnar i USA”, skriver Reuters.

I brevet bad de om information om ABB:s kommersiella relation med ZMPC och dess arbete med amerikanska nationella organ för underrättelse och säkerhet, de skrev även att de vill undersöka om det finns någon säkerhetskonflikt.

“Det är mycket viktigt … att ABB förklarar sina relationer med statligt ägda företag i Kina och om ABB ska kunna lita på att fortsätta arbeta på uppdrag av amerikanska statliga myndigheter samtidigt som de samarbetar med enheter som ägs, kontrolleras, subventioneras, eller påverkas av Kina,” skrev kommittéerna i brevet.

Aktien föll

De skrev vidare att det är oacceptabelt att tillåta att ZMPC installerar ABB-utrustning och teknik i Kina, på kranar som ska till USA, samt att det utan dröjsmål måste åtgärdas.

Efter att Sveriges Radio rapporterade om det här på fredagsmorgonen föll ABB:s aktie med 2,5 procent.

ABB listar Kina som sin näst största marknad, efter USA.

