Tyska försvarskällor: Välj Jas Gripen

I somras kraschade de långt gångna planerna mellan Frankrike och Tyskland på att ta fram ett gemensamt stridsflygplan.

Nya planer är nu under arbete, där ett samarbete med det brittiskt ledda projektet Global Combat Air Programme, är ett alternativ.

Men enligt en skrivelse av tjänstemän på det tyska försvardsdepartementet som Politico har läst, förordas i stället ett samarbete mellan svenska Saab och flygjätten Airbus och där även Spanien ingår. Saabs stridsflyg Jas Gripen ska användas i partnerskapet i väntan på att nytt stridsflyg tas fram.

Skrivelsen är inget slutgiltigt dokument. Tyska försvarsdepartementet vill inte kommentera uppgiften.