Tvärnit: Nu bromsar e-handeln in

Som Dagens PS tidigare rapporterat om har guld som investering presterat bra trots oroliga tider på råvarumarknaden. Tidigare i augusti steg priset på guld till över 2 500 dollar per uns och i dag ligger priset på strax över 2 400 dollar. För tredje året anordnar därför Dagens PS i samarbete med Nordic Gold Trade …

”Enorm potential”

”Intresset för e-handeln är fortsatt skyhögt. Andelen som gör sina inköp online har under de senaste månaderna legat på nivåer som överträffar vad vi såg under pandemin. Det visar på att potentialen är enorm för e-handeln även i framtiden”, kommenterar Svensk handels innovationschef Per Ljungberg.

”Att köpbeloppen är så pass låga, exempelvis som nu i juli, kommer inte som någon större överraskning. Vi vet att hushållens ekonomi är ansträngd till följd av fortsatt höga räntor. Riksbankens kommande räntebesked blir viktigt, och Svensk handel förespråkar en dubbelsänkning”, menar Ljungberg som upprepar kritiken mot de kinesiska jättarna.

”Hot mot Sverige”

”Det råder inga tvivel om att e-handeln från tredje land tar allt större marknadsandelar. Den fria konkurrensen ska givetvis värnas, men när vi svart på vitt ser hur företag som Temu och Shein tillåts agera efter helt andra spelregler än svenska handelsföretag, blir det också ett hot mot Sverige som handelsland”, slår Per Ljungberg fast.

