Tsunami av konkurser 2024 – det knäckte företagen

“Den enskilt viktigaste, som fått många företag på fall, är att det under hösten blev dags för alla de företag som beviljats uppskov med betalning av skatter och sociala avgifter under pandemiåren att nu börja betala in dessa till staten. Många av dessa företag skulle gått i konkurs långt tidigare eftersom de redan hade haft betydande ekonomiska problem”, säger Karl Stjerna, vd för kreditupplysningsföretaget Syna som konstaterar att konkurserna i Sverige ökade med hela 24 procent 2024 jämfört med året före.

Läs mer här: Pandemins uppskjutna offer: Tusentals svenska konkurser Realtid

Totalt gick 10 062 företag i konkurs under fjolåret, och bara under december märktes en konkursökning på 7 procent vilket förstärkte den negativa trenden.

Tysklands problem drabbar Sverige

Höga räntekostnader bidrog även det till att konkurserna bland företagen skenade under 2024.

“Visserligen har räntorna gått ner under året, men för många företag har det inte varit tillräckligt. Det tuffa konjunkturläget i flera länder, bland annat Tyskland, har också haft en negativ påverkan”, säger Stjerna i ett pressmeddelande.

Där till har hushållens minskade köpkraft i spåren av en långvarig hög inflation drabbat företagen hårt.

Stockholms län är hårdast drabbat av konkurser, upp 36 procent under förra året, följt av följt av Jämtlands län där konkurserna steg med hela 54 procent 2024.

Företagen i byggsektorn mest utsatta

ANNONS

Samtidigt var två län, Örebro och Halland, positiva undantag där konkurserna faktiskt minskade med 4 respektive 3 procent.

Byggsektorn utmärker sig som mest konkursdrabbat. Därefter kommer transportnäringen handeln med sällanköpsvaror, bilförsäljning och restaurangbranschen.

Många konsulter har också känt av en nedgång av uppdragen, enligt Syna som tror att konkursvågen kan ha toppat nu och att det ljusnar under 2025, även om orosmolnen är många med Trumps aviserade tullpolitik, en fortsatt hög inflationen på många håll och ett högst geopolitiskt osäkert läge.

Läs även: Handeln: “Fortsatt tungt under 2025” Dagens PS