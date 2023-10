Tesla vägrar kollektivavtal – facket hotar med strejk

Företag

Turbofart i Volvo Cars bilförsäljning

Geely-ägda Volvo Cars rapporterar om kraftigt ökad bilförsäljning i september och under årets nio första månader. Enligt biltillverkaren ökade försäljningen globalt med 25 procent i september. Enligt statistiken som nu redovisas sålde Volvo Cars 61 666 bilar under månaden. Under nio första månaderna i år har Volvo Cars ökat bilförsäljningen med 19 procent, jämfört med …