Nordea har stått för de största lånen till fossilbolag med verksamhet i Arktis, totalt 7,4 miljarder kronor. SEB lånade ut 6,5 miljarder kronor till samma typ av bolag.
Svenska storbanker har lånat miljarder till fossilbolag
De senaste två åren har de svenska storbankerna SEB och Nordea lånat ut 14 miljarder kronor till fossilbolag i Arktis.
Många svenska bankkunder kommer att bli upprörda. Det är ju faktiskt deras pengar som bland annat används till de här lånen, säger Jakob König, grundare och projektledare för Fair Finance Guide.
Nordea har stått för de största lånen till fossilbolag med verksamhet i Arktis, totalt 7,4 miljarder kronor. SEB lånade ut 6,5 miljarder kronor till samma typ av bolag.
Det är väldigt anmärkningsvärt och ju längre in i klimatkrisen vi kommer, desto mer absurt blir det att bankerna stöder den här typen av väldigt klimatförstörande verksamhet. Expansionen slår undan benen för att vi ska kunna nå klimatmålen. Det är ett svek mot kunderna, säger Jakob König.
Handelsbanken och Swedbank har däremot inte gett några lån alls till fossilbolag i Arktis.
Hotar djurliv och samiska rättigheter
Enligt rapporten hotar oljeexpansionen det känsliga djurlivet och riskerar att kränka samernas rättigheter, eftersom infrastrukturen och risken för oljeutsläpp påverkar renskötsel och fiske.
Utlåningen krockar också med EU-kommissionens linje om ett internationellt förbud mot ny oljeutvinning i Arktis.
”Enstaka bolag”
SEB tycker att det är bra att utlåningen granskas, men håller inte med om Fair Finance Guides definitioner och uträkningar, och skriver i ett svar till TT att banken bara har några enstaka bolag kvar på lånelistan.
”Dessa bolag spelar en fortsatt viktig roll för Europas energisäkerhet i ett läge där Europa behöver göra sig oberoende av rysk olja och gas, samtidigt som transporter via Hormuzsundet stoppas”, säger Karl-Oskar Olming, hållbarhetschef på SEB, i en skriftlig kommentar.
Nordea svarar att banken har ”ytterst liten utlåning till gas- och oljeindustrin”, 3 miljoner euro vid utgången av 2025:
”Sedan 2019 har vi minskat vår utestående utlåning till olje- och gasutvinning med över 99 procent”, skriver banken i en kommentar.
Rapporten Banking on thin ice granskar bankernas fossilfinansiering 2024–2025. Rapporten har gjorts av Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide tillsammans med nordiska partnerorganisationer, bland annat Finska Samers Centralförbund.
Banking on thin ice 4 är en del av en rapportserie. Bankerna har på förhand fått kontrollera alla fakta.
Källa: Naturskyddsföreningen, Fair Finance Guide.