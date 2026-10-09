Svenska storbanker har lånat miljarder till fossilbolag

Nordea har stått för de största lånen till fossilbolag med verksamhet i Arktis, totalt 7,4 miljarder kronor. SEB lånade ut 6,5 miljarder kronor till samma typ av bolag.

Det är väldigt anmärkningsvärt och ju längre in i klimatkrisen vi kommer, desto mer absurt blir det att bankerna stöder den här typen av väldigt klimatförstörande verksamhet. Expansionen slår undan benen för att vi ska kunna nå klimatmålen. Det är ett svek mot kunderna, säger Jakob König.

Handelsbanken och Swedbank har däremot inte gett några lån alls till fossilbolag i Arktis.

Hotar djurliv och samiska rättigheter

Enligt rapporten hotar oljeexpansionen det känsliga djurlivet och riskerar att kränka samernas rättigheter, eftersom infrastrukturen och risken för oljeutsläpp påverkar renskötsel och fiske.

Utlåningen krockar också med EU-kommissionens linje om ett internationellt förbud mot ny oljeutvinning i Arktis.