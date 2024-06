Svenska företag sålde mindre under andra kvartalet

Året började bra för svenska företag, under första kvartalet ökade försäljningen med 1,4 procent under jämfört med samma period 2023. Även relativt fjärde kvartalet 2023 ökade vår BNP med 0,7 procent under det första kvartalet.

Nu har siffrorna för andra kvartalet kommit, i form av Pageros e-faktura-index. Där är bilden en annan.

Osäkerhet gav nedgång

Försäljningen för svenska företag sjönk med 3 procent totalt under april och maj, när man mäter mot siffrorna för motsvarande period förra året.

I april sjönk försäljningen för svenska företag med 4,5 procent och i maj med 2,0 procent i årstakt.

Under årets fem första månader sammantaget minskade försäljningen med 1 procent i årstakt.

“I grund och botten finns det många ljuspunkter för många företag, med lägre inflation och utsikter för lägre räntor globalt. Samtidigt finns det en viss osäkerhet kopplat till konjunkturen samt geopolitik och handelshinder av olika slag”, säger Joakim Hahne, regionchef för norra Europa på Pagero.