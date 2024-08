Svensk e-handel ett "klassamhälle"

E-handeln är en relativ nyhet som stor och växande del av arbetslivet. Tidigare forskning har visat att e-handeln främst är förknippad med repetitivt arbete och högt tempo.

Men det mesta av den samtidigt begränsade forskning som gjort är gjord i USA och kring Amazons lager.

Nu kommer en ny svensk avhandling. Där granskas fem e-handelsföretag inom husgeråd, elektronik, fritid, apotek och livsmedel.

”Högst aktuellt”

”Frågan om ojämlikhet är högst aktuell inom e-handeln, där snabba och billiga leveranser är så centrala – frågan blir vem som får betala priset”, säger Klara Rydström, forskare i arbetsvetenskap i Luleå som nu disputerar med avhandlingen “Unpacking Online Retailing: The Organization of Warehouse Work and Inequality”.

Ojämlikheten är utbredd – både mellan chefer och arbetare och mellan olika grupper arbetare, utifrån klass, kön och etnicitet, konstaterar Rydström i studien.

Denna ojämlikhet tar sig bland annat i uttryck i vilka arbetsuppgifter olika grupper utför. Även om svensk e-handel anställer 50 procent män och 50 procent kvinnor, finns tydliga könsmönster på arbetsplatsnivå, enligt avhandlingen.

Det finns en föreställning om att kvinnor är mer noggranna och serviceinriktade medan män är bättre på tunga lyft. Avdelningar med tyngre arbete tenderar att vara mansdominerade och här har lagerarbetarna också större inflytande över sitt arbete.