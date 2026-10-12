Finländska Fennovoima förlorade tvisten om kärnkraftverket men fick 606 miljoner euro av ryska Rosatom – nu återstår frågan om pengarna någonsin kommer.
Ryska Rosatom ska betala 606 miljoner euro – efter finskt kärnkraftsfiasko
Ett skiljeförfarande slår fast att Fennovoima inte fick bryta avtalet om kärnkraftverket Hanhikivi 1. Ändå ska Rosatom betala 606 miljoner euro.
Det måttlösa fiaskot kring det strandade kärnkraftsprojekten Hanhikivi-1 i Pyhäjoki har därmed nått en ny juridisk milstolpe.
Efter år av bittra dispyter står det nu klart att den ryska statliga atomjätten Rosatom döms att betala 606 miljoner euro plus ränta till det finländska bolaget Fennovoima. Beskedet kommer efter en invecklad prövning i Internationella skiljedomstolen (ICC), som har granskat det havererade mångmiljardprojektet, uppger Helsingin Sanomat.
Ett juridiskt spel med två vinnare
Bakgrunden till det hela är ett storskaligt avtal som undertecknades år 2013 om att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Projektet, som du kan läsa mer om här. kantades av enorma förseningar och politisk turbulens som eskalerade i samband med Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.
I maj samma år valde Fennovoima att dra i handbromsen och avbryta kontraktet med hänvisning till ökade risker och bristande framsteg från den ryska motpartens sida.
Skiljedomstolens färska utslag är dubbelbottnat. Å ena sidan slår domstolen fast att Fennovoiman beslut att ensidigt häva avtalet inte skedde på lagliga grunder. Rosatoms ledning har därför kunnat fira en juridisk seger där domstolen ger dem rätt i sakfrågan kring kontraktets uppsägning.
Aleksei Lihatšov, som är chef för Rosatom, har beskivit domen som en viktig framgång för företaget.
Motkrav och jättelika summor kvittas
Men trots att ryssarna har fått rätt på punkten om att kontraktshävningen var lagvidrig blev det ändå Rosatom som tvingas stå för den ekonomiska smällen och ska nu betala en nettosumma på 606 miljoner euro till Fennovoima.
”Detta är en viktig men inte slutlig seger”, konstaterar Aleksei Lihatšov efter utslaget från skiljenämnden.
”Vi avser att fortsätta bevisa på olika domstolsinstanser att vi har rätt i tvisten gällande Finlandsprojektet”, säger Rosatoms generaldirektör i ett pressmeddelande, rapporterar Helsingin Sanomat.
Fennovoimas verkställande direktör har å sin sida uttryckt en mer dämpad ton kring det komplicerade ekonomiska utfallet. Processen är nämligen långt ifrån över eftersom flera andra juridiska tvister och skiljeförfarningar fortfarande rullar på mellan de inblandade parterna.
Totalt har Fennovoima tidigare krävt närmare två miljarder euro av Rosatom-koncernen i olika skadeståndsprocesser.
Oviss framtid för miljonersättningarna
Frågan som nu gäckar observatörerna är huruvida de miljoner som dömts ut faktiskt kommer att betalas ut i praktiken med tanke på det rådande världspolitiska läget och de omfattande sanktionerna mot Ryssland.
”Det är lite tidigt att uttala sig om det i det här skedet. Det är förstås inte så enkelt”, säger Fennovoimas vd Matti Suurnäkki, som delvis är besviken över domstolsutslaget.
Projektet som i sin helhet beräknades kosta omkring 7 miljarder euro har gått i stöpet för gott och lämnat efter sig ett massivt ekonomiskt sår.
”Det är svårt att uppskatta hur lång tid behandlingen tar men självklart är det inte över på ett år”, har bolagsföreträdare tidigare kommenterat det segslitna, rättsliga efterspelet.