Ryska Rosatom ska betala 606 miljoner euro – efter finskt kärnkraftsfiasko

Motkrav och jättelika summor kvittas

Men trots att ryssarna har fått rätt på punkten om att kontraktshävningen var lagvidrig blev det ändå Rosatom som tvingas stå för den ekonomiska smällen och ska nu betala en nettosumma på 606 miljoner euro till Fennovoima.

”Detta är en viktig men inte slutlig seger”, konstaterar Aleksei Lihatšov efter utslaget från skiljenämnden.

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”Vi avser att fortsätta bevisa på olika domstolsinstanser att vi har rätt i tvisten gällande Finlandsprojektet”, säger Rosatoms generaldirektör i ett pressmeddelande, rapporterar Helsingin Sanomat.

Fennovoimas verkställande direktör har å sin sida uttryckt en mer dämpad ton kring det komplicerade ekonomiska utfallet. Processen är nämligen långt ifrån över eftersom flera andra juridiska tvister och skiljeförfarningar fortfarande rullar på mellan de inblandade parterna.

Totalt har Fennovoima tidigare krävt närmare två miljarder euro av Rosatom-koncernen i olika skadeståndsprocesser.

Oviss framtid för miljonersättningarna

Frågan som nu gäckar observatörerna är huruvida de miljoner som dömts ut faktiskt kommer att betalas ut i praktiken med tanke på det rådande världspolitiska läget och de omfattande sanktionerna mot Ryssland.

”Det är lite tidigt att uttala sig om det i det här skedet. Det är förstås inte så enkelt”, säger Fennovoimas vd Matti Suurnäkki, som delvis är besviken över domstolsutslaget.

Projektet som i sin helhet beräknades kosta omkring 7 miljarder euro har gått i stöpet för gott och lämnat efter sig ett massivt ekonomiskt sår.

”Det är svårt att uppskatta hur lång tid behandlingen tar men självklart är det inte över på ett år”, har bolagsföreträdare tidigare kommenterat det segslitna, rättsliga efterspelet.

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