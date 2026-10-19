Omstridde techmiljardären köper mer svensk skog

Köpet är dock litet i jämförelse med den tidigare affär som rapporterats om, då handlade det i stället om nästan 15 000 hektar för en kostnad av 235 miljoner kronor. Affärerna innebär dock att hans bolag nu äger merparten av marknaden söder om Storsjön i västra Härjedalen, skriver tidningen.

Alex Karp är vd för det kontroversiella dataanalys- och AI-bolaget Palantir Technologies. Bolaget har ifrågasatts utifrån hur deras plattformar kan analysera stora mängder data som sedan används av bland annat försvars- och polismyndigheter.