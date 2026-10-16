Nordea stäms i Norge för nollränta

Världens säkraste flygbolag 2026 – hälften har aldrig haft en dödsolycka

Hälften av de 50 flygbolag som AirlineRatings rankar som världens säkraste har aldrig haft en dödsolycka. Sedan 2016 har de 50 bolagen tillsammans haft fem dödsolyckor med 67 döda, och 62 av dem omkom i en enda krasch med lågprisbolaget flydubai i Ryssland. Alla fem bolagen har ändå kvar högsta säkerhetsbetyget, och för Delta och …