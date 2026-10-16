Storbanken Nordea stäms av Forbrukerrådet, Norges motsvarighet till Konsumentverket, till följd av utebliven ränteersättning för bankens kunder.
Nordea stäms i Norge för nollränta
Storbanken Nordea stäms av Forbrukerrådet, Norges motsvarighet till Konsumentverket, till följd av utebliven ränteersättning för bankens kunder.
Tusentals kunder har gått miste om flera miljoner norska kronor i ersättning när banken erbjudit noll procent ränta på konton, enligt Forbrukerrådet.
Banken har tjänat stora belopp på att erbjuda alldeles för låga räntor. Nu är det dags att banken hålls ansvarig för de förlusterna, säger generaldirektören Mette Fossum till tidningen Dagens Næringsliv.