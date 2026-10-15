Färre arbetslösa – i hela landet

Utvecklingen syns i hela landet och bland både män och kvinnor samt inrikesfödda och utrikesfödda. Även antalet långtidsarbetslösa blir färre.

”Vi ser att konjunkturen fortsätter att stärkas och att arbetsmarknaden håller på att återhämta sig. Men arbetslösheten är fortfarande hög och utvecklingen skiljer sig åt mellan olika grupper av arbetslösa”, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

För personer med funktionsnedsättning samt personer i åldrarna 55–66 år är utvecklingen inte lika positiv.