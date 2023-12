Elen billigare i år trots kallare jul

Den här bedömningen gör elhandelsbolaget Bixia.

“Vi får rikligt med vind i helgen, vilket bidrar till att medelpriset halveras jämfört med för en kort tid sedan. Att många är lediga fram till trettonhelgen och att förbrukningen är låg inom industrin håller också nere elpriset kring helgerna”, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia, i ett pressmeddelande.

Det väntas också vara mindre skillnader i priset mellan norr och söder i år.

Den kommande kylan leder till ett ökat uppvärmningsbehov, samtidigt som svenska hushåll inte alls är lika flitiga med att minska elförbrukningen som i fjol.

Men trots att differensen i dygnsmedeltemperatur är 5 grader mellan 2022 och 2023 väntas januari månads elpris landa på i snitt runt 80 öre per kWh, vilket är något under fjolårets pris på en krona per kWh.

