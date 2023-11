ECB-studie: Ingen fara för jobben med AI

Jobb & Karriär

Amazon vill att företag släpper in anställda med handskanning

Amazon paketerar om sitt betalningssystem med handskanning till att bli ett autentiseringsverktyg som släpper in anställda på arbetsplatsen. När Amazon One expanderar sin handskanningsteknik från livsmedelsbutiker till affärsvärlden ska anställda ska kunna släppas in på jobbet genom att svepa handen över en skanner, det skriver CNBC. Tekniken används i butiker Den biometriska tekniken i handskannern …