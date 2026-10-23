Regeringskansliet uppges spärra AI-tjänster

Det framgår av ”intern information” som Ekot tagit del av.

Spärren ska se till att medarbetarna använder Regeringskansliets godkända tjänster, däribland AI-verktyget Microsoft Copilot.

Digitaliseringsdirektör Mikael Wettercrantz säger på Regeringskansliets intranät att användning av AI-tjänster utan avtal kan få ”konsekvenser för vår informationssäkerhet”.

Även Skatteverket och Statens institutionsstyrelse (Sis) har infört spärrar, enligt radions kartläggning, medan Kronofogden just nu bereder frågan.

En del av Regeringskansliets personal kan dock även fortsatt komma åt både Chat GPT och Claude, genom en särskild plattform som kansliet själv utvecklat, enligt Ekot.