Det handlar dels om robotar från den norska tillverkaren Kongsberg som kan avfyras via stridsflyg samt kryssningsrobotar av typen Anthem, vilka köps in från amerikanska Covenant.
Danmark köper robotar av USA och Norge
Danmark ska köpa robotar från amerikanska och norska bolag, meddelar försvarsminister Jeppe Bruus (S) vid en pressträff.
Det handlar dels om robotar från den norska tillverkaren Kongsberg som kan avfyras via stridsflyg samt kryssningsrobotar av typen Anthem, vilka köps in från amerikanska Covenant.
Anskaffningarna är ett betydande steg vad gäller att förbättra Danmarks förmåga att försvara sig, säger Bruus.
Hur många robotar det rör sig om, när leveranserna väntas ske och vad affärerna är värda vill försvarsministern inte svara på.