Amazons julhandelsplan: 300 000 säsongsarbetare

På andra håll inom detaljhandeln är stämningen dystrare inför julhandeln. Och rekryteringsfirman Challenger, Gray and Christmas räknar med att branschens totala behov av säsongsarbetare denna julhandel hamnar under fjolårets 485 000 vikarier.

En prognos från Adobe visar att amerikanska konsumenter kommer att spendera 275,1 miljarder dollar online i november och december i år, en ökning med 6,7 procent jämfört med i fjol.

Enligt branschsiffror tar Amazon omkring 40 procent av den totala marknadsandelen av julhandeln i USA.

Paketleverantören UPS planerar att ta in omkring 100 000 säsongsarbetare denna julsäsong, i linje med hur det såg ut i fjol.