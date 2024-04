Fästtrådar från musslor blir isolering

Norges CCS-projekt snart klart – men oklart läge för Sverige

Den norska satsningen på att pumpa koldioxid under havsbotten (CCS) står snart färdig, men hur blir det med svenskt deltagande? Den norska anläggningen Northern Lights är ”till 98 procent” färdig och terminalen i Øygarden ska under hösten börja ta emot koldioxid för att pumpa den under Nordsjön med så kallad CCS-teknik (carbon capture and storage). …