Tre döms för riggade aktiekurser
Tre personer döms till böter för att ha riggat aktiekursen i ett mindre börsbolag.
De döms av tingsrätten för marknadsmanipulation sedan de i mars 2024 på förhand gjort upp om villkoren för en affär omfattande 40 000 aktier till ett sammanlagt värde av cirka 1,3 miljoner kronor.
Enligt Ekobrottsmyndigheten utgjorde den uppgjorda handeln nästan all handel i aktien den dagen och påverkade aktiekursen med över fem procent.
”Rent spel och rättvisa på börsen är avgörande för förtroendet för aktiemarknaden”, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
De tre döms till villkorlig dom och böter på mellan 40 000 och 60 000 kronor.