Tre döms för riggade aktiekurser

De döms av tingsrätten för marknadsmanipulation sedan de i mars 2024 på förhand gjort upp om villkoren för en affär omfattande 40 000 aktier till ett sammanlagt värde av cirka 1,3 miljoner kronor.

Tre personer döms till böter för att ha riggat aktiekursen i ett mindre börsbolag.

De döms av tingsrätten för marknadsmanipulation sedan de i mars 2024 på förhand gjort upp om villkoren för en affär omfattande 40 000 aktier till ett sammanlagt värde av cirka 1,3 miljoner kronor.