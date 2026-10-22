Fastighetsfinansiären Tessin avnoteras från Spotlight efter en djup kris i bolaget. Aktien är handelsstoppad och ledningen har fallit samman. Nu varnar Aktiespararnas chefsjurist för att småsparare kan tvingas sälja sina aktier till ett lägre pris.
Tessin avnoteras – småsparare kan tvingas sälja med rabatt
Tessin är ett bolag inom fastighetsfinansiering som via en digital plattform förmedlar lån till fastighetsprojekt. Investerare har kunnat placera pengar i fastighetslån genom verksamheten, medan Tessin Nordic Holding är det börsnoterade moderbolaget.
Den 20 oktober meddelade Spotlight Stock Market att aktien ska avnoteras efter att handeln stängt den 21 oktober. Beslutet grundas på att bolaget inte uppfyller marknadsplatsens noteringskrav och inte bedöms kunna lösa problemen inom rimlig tid.
Aktien har varit handelsstoppad sedan den 9 oktober och handeln kommer inte att återupptas.
Svårare att sälja aktierna
Avnoteringen innebär att aktieägarna inte längre kan handla aktien på Spotlight. Det kan bli svårt att hitta en köpare och osäkert vilket pris som går att få.
– Det enkla svaret är att aktieägarna får en mindre likvid tillgång som sannolikt kommer att vara svårare att omsätta om man vill sälja, säger Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, till Nyheter24.
Han bedömer att någon form av gråhandel, där aktier byter ägare utanför en ordinarie marknadsplats, kan komma att ordnas.
Men någon sådan handel är inte bekräftad för Tessin.
– Det är dock sannolikt att det kommer att bli svårare, gå långsammare och åtminstone inledningsvis till ett lägre pris än vad aktien stod i innan den handelsstoppades, säger Sverre Linton.
Det går inte att säga hur stort ett eventuellt värdetapp kan bli. Avnoteringen innebär inte heller automatiskt att aktieägarna förlorar hela sin investering.
Vd avgår och styrelsen saknas
Bakom avnoteringen finns en djup ledningskris. Samtliga styrelseledamöter begärde utträde den 9 oktober efter att bolagets största ägare sagt nej till styrelsens plan för framtiden.
Den extra bolagsstämma som skulle utse en ny styrelse ställdes in den 19 oktober eftersom valberedningen inte lyckats presentera några kandidater. Samma kväll avgick vd Anders Kumlin med omedelbar verkan.
Linton anser att storägarna måste agera för att få en fungerande ledning på plats. Han uppmanar också aktieägarna att spara dokumentation över sina affärer.
– För det första bör man spara köp- och säljnotor gällande aktien ifall det skulle försvinna från ens bank, säger han till Nyheter24.
Finansinspektionen granskar dotterbolaget
Krisen berör även Tessin Nordic AB som driver plattformen för gräsrotsfinansiering. Dotterbolaget har ansökt om konkurs eftersom det inte kunnat betala en skatteskuld.
Stockholms tingsrätt lade ansökan vilande eftersom bolaget saknade behörig företrädare.
Den 20 oktober meddelade Finansinspektionen att myndigheten undersöker om dotterbolaget fortfarande uppfyller kraven för att bedriva gräsrotsfinansieringstjänster.
FI pekar på att investerare kan drabbas även genom problem med administration och informationsgivning, skriver Affärsvärlden.
Det är dotterbolaget Tessin Nordic AB som omfattas av konkursansökan. Det noterade moderbolaget Tessin Nordic Holding AB omfattas inte av den ansökan.