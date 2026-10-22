Tessin avnoteras – småsparare kan tvingas sälja med rabatt

Den 20 oktober meddelade Spotlight Stock Market att aktien ska avnoteras efter att handeln stängt den 21 oktober. Beslutet grundas på att bolaget inte uppfyller marknadsplatsens noteringskrav och inte bedöms kunna lösa problemen inom rimlig tid.

Aktien har varit handelsstoppad sedan den 9 oktober och handeln kommer inte att återupptas.

Svårare att sälja aktierna

Avnoteringen innebär att aktieägarna inte längre kan handla aktien på Spotlight. Det kan bli svårt att hitta en köpare och osäkert vilket pris som går att få.

– Det enkla svaret är att aktieägarna får en mindre likvid tillgång som sannolikt kommer att vara svårare att omsätta om man vill sälja, säger Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, till Nyheter24.

Han bedömer att någon form av gråhandel, där aktier byter ägare utanför en ordinarie marknadsplats, kan komma att ordnas.

Men någon sådan handel är inte bekräftad för Tessin.

– Det är dock sannolikt att det kommer att bli svårare, gå långsammare och åtminstone inledningsvis till ett lägre pris än vad aktien stod i innan den handelsstoppades, säger Sverre Linton.

Det går inte att säga hur stort ett eventuellt värdetapp kan bli. Avnoteringen innebär inte heller automatiskt att aktieägarna förlorar hela sin investering.