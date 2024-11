Strejken över – Boeings bud på 38 procent högre lön räckte

På onsdag återgår den amerikanska flygplanstillverkaren Boeings 33 000 strejkande arbetare till fabrikerna efter den sju veckor långa strejken.

Under tisdagsmorgonen svensk tid godkände fackförbundet International association of machinists and aerospace workers (IAM) Boeings nya bud på löneförhöjning på 38 procent över fyra år. Däremot fick facket inte igenom sitt krav på att återupprätta en pensionsplan som avskaffades av företaget för tio år sedan.

59 procent av de anslutna på facket som arbetar på Boeing röstade ja till budet.

