SEB slutför tyskt miljardköp

21 juni meddelade SEB att man skulle köpa Airplus av Lufthansa för ett pris motsvarande 5,3 miljarder kronor.

Airplus beskrevs som en leverantör av tjänster inom företagsbetalningar, primärt inom resor och turism.

Airplus hade 2022 intäkter på cirka 231 miljoner euro, 1 100 anställda och ungefär 53 000 företagskunder

”Följt i många år”

”Vi har följt Airplus i många år och ser ett mycket bra strategiskt komplement till SEB. Genom att gå samman kommer SEB Kort och Airplus vara väl positionerade i den framtida företagsbetalningsmarknaden och kunna dra nytta av kompletterande styrkor, synergier och skalfördelar”, sade SEB:s vd Johan Torgeby i ett pressmeddelande.

Förvärvet väntas vara positivt för SEB:s resultat per aktie under det första året exklusive implementeringskostnader och positiv för resultatet per aktie under år två inklusive implementeringskostnaderna, anförde banken då.

Börsen reagerade i stort sett neutralt på informationen om förvärvet.

Slutför köpet nu

Juli månads sista dag bekräftar så SEB att man, efter nödvändiga godkännanden från myndigheter och uppfyllda villkor, slutför köpet av Airplus.

Airplus blir en del av SEB-koncernen från 1 augusti.

Köpeskillingen på 450 miljoner euro bekräftas ånyo och återigen upprepas att köpet förväntas vara positiv för nettoresultatet per aktie redan år 1.

Airplus totala intäkter anges nu till 2,1 miljarder kronor för 2023 och 1,2 miljarder kronor första halvåret 2024.

Kostnadssidan sammanfattas som 2,9 miljarder kronor 2023 och 1,5 miljarder kronor första halvåret 2024.

