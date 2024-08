Wall Street: Så lågt blir oljepriset nästa år

De två storbankerna från Wall Street sänker sina prognos för oljepriset till under 80 dollar under 2025. Goldman förutser ett oljepris på 77 dollar och Morgan Stanley ser ett pris mellan 75 och 78 dollar per fat.

Båda förutser en oljemarknad med ett stort överskott vilket ger lägre priser under de kommande tolv månaderna, rapporterar Bloomberg.

OPEC släpper på spärrar – påverkar oljepris

En förklaring till den låga förväntan på priset är att OPEC har bestämt att man släpper på sina spärrar för oljeproduktionen, vilket bör leda till ett ännu större överskott på oljemarknaden.

Oljan har fallit den senaste månaden, vilket inneburit att ett års prisökningar har raderats, som ett resultat av minskad efterfrågan i Kina och ökad tillgänglighet på olja.

Oljepriset kan gå ner till 60 dollar

“Oljemarknaden fortsätter att vara i underskott, men de kommer troligen inte att bli värre än såhär på ett bra tag”, säger Morgan Stanleys analytiker. “Marknaden kommer att vara i balans i slutet av 2024 och kommer att vara i överskott under 2025.”

Råoljan handlas i dag för ungefär 81 dollar per fat och har snittat omkring 83 dollar per fat i år. I Goldmans scenarier kan oljepriset falla så lågt som till 60 dollar om Kinas efterfrågan fortsätter att ligga där den är i dag eller om OPEC helt drar tillbaka sina begränsningar på oljefaten.

Höjd reduktionsplikt – trots vallöften

För den som tankar bilen med jämna mellanrum kommer ett lägre oljepris också att märkas. Precis som det gjort under de senaste månaderna när bensin- och dieselpriserna ha fortsatt att sjunka vid svenska pumpar.

Regeringen planerar förvisso att höja reduktionsplikten igen, men de har lovat att prisökningen som det innebär ska kompenseras av en sänkning av bränsleskatten – för bilister ska den höjda reduktionsplikten inte märkas av vid bränslepumparna.