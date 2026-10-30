Räntan är tillbaka som börsens viktigaste siffra

Federal Reserve lämnade på onsdagen den amerikanska styrräntan oförändrad i intervallet 3,75–4,00 procent. Beskedet var väntat, men inflationen ligger fortfarande på en för hög nivå. I Sverige ligger Riksbankens styrränta på 1,75 procent. Nästa besked kommer den 4 november.

Räntan påverkar vad investerare är beredda att betala för framtida vinster. När marknadsräntorna stiger blir det svårare att motivera höga bolagsvärderingar, framför allt i tillväxtbolag där en stor del av vinsterna ligger långt fram i tiden. Det påverkar också bolagens finansieringskostnader och hushållens ekonomi.

Den här veckan har vi fått ytterligare ett exempel på hur känslig marknaden blivit för AI-investeringarna. Amazon räknar med att investera omkring 220 miljarder dollar under 2026. Men satsningarna har ett pris. Det fria kassaflödet har vänt till ett underskott på 42,4 miljarder dollar under de senaste tolv månaderna.

På hemmaplan fortsätter rapportsäsongen att bjuda på stora besked. Astra Zeneca presenterade på fredagen en stark rapport för tredje kvartalet. Intäkterna ökade med 7 procent i fasta valutakurser och bolaget står fast vid sin helårsprognos. Det är ett välkommet besked från ett av Stockholmsbörsens tyngsta bolag.

I det här numret har jag också tittat närmare på guldets kraftiga prisrörelser och vad som ligger bakom fallet under 4 000 dollar per uns (sid 7). Vi granskar också hur AI förändrar finansbranschen och varför 53 procent av de finansanställda ser tekniken som ett hot mot sina jobb (sid 15).

Trevlig läsning.