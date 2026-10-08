Olja, inflation och räntor sänker Wall Street

AI-förvärven ska lyfta Proport – nu är emissionen öppen

Vita husets planer på nya attacker mot Iran, striderna i Jemen och Iranstödda rebellattacker mot Saudiarabien spökar i bakgrunden.

Även räntorna på amerikanska statsobligationer stiger kraftigt, den tioåriga till den högsta nivån sedan 2002.

Dessutom har centralbanken Federal Reserve andats villighet att vid behov höja styrräntan inom kort för att stävja den envisa inflationen.

Efter ett par minuters handel har Dow Jones industriindex fallit 0,2 procent, breda S&P 500-index 0,3 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,5 procent.