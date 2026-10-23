Nedgångar i Asien – Samsung backar
Fortsatt AI-oro spiller över även på de asiatiska börserna i den tidiga fredagshandeln.
Torsdagens nedgångar på Wall Street syns även på stora börser i Asien.
Sydkoreanska minnesjätten SK Hynix, som är sekundärnoterat på Nasdaq, var en av de teknikbolag som föll kraftigt i USA. Även hemma i Sydkorea pekar aktien ned, men med måttliga 0,2 procent. Samtidigt sjunker branschkollegan Samsung Electronics med 2,7 procent. Kospi i sin helhet faller 2,2 procent.
I Tokyo i Japan pekar utvecklingen åt samma håll. Nikkei 225 faller med 1,7 procent medan bredare Topix backar 1,8 procent.
Svajigt är det också i Kina. Shanghaibörsen är ned 1,2 procent medan Shenzhen är ned 1,6 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng stiger med 0,6 procent.