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Nedgångar i Asien – Samsung backar

Samsung Electronics backar.
Samsung Electronics backar. Foto: Ahn Young-joon/AP/TT
Torsdagens nedgångar på Wall Street syns även på stora börser i Asien.

Fortsatt AI-oro spiller över även på de asiatiska börserna i den tidiga fredagshandeln.

Torsdagens nedgångar på Wall Street syns även på stora börser i Asien.

Sydkoreanska minnesjätten SK Hynix, som är sekundärnoterat på Nasdaq, var en av de teknikbolag som föll kraftigt i USA. Även hemma i Sydkorea pekar aktien ned, men med måttliga 0,2 procent. Samtidigt sjunker branschkollegan Samsung Electronics med 2,7 procent. Kospi i sin helhet faller 2,2 procent.

I Tokyo i Japan pekar utvecklingen åt samma håll. Nikkei 225 faller med 1,7 procent medan bredare Topix backar 1,8 procent.

Svajigt är det också i Kina. Shanghaibörsen är ned 1,2 procent medan Shenzhen är ned 1,6 procent.

Hongkongbaserade Hang Seng stiger med 0,6 procent.

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