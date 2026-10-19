Musk: Alla barn i USA ska få en Space X-aktie

Aktierna ska delas ut till barnen nästa år, skriver Elon Musk i ett inlägg på det sociala nätverket X.

Initiativet tas bara timmar efter det att AI-konkurrenten Anthropic – som väntats börsnoteras till ett värde av två biljoner dollar (nästan 20 biljoner kronor) i november – sagt att bolaget vill placera 5 procent av bolagets aktier i en ny välgörenshetsfond. Den ska finansiera åtgärder, bland annat för att hantera negativa AI-effekter på arbetsmarknaden.

Enligt offentlig statistik finns det 72 miljoner barn i USA. På nuvarande kurs på 146 dollar per Space X-aktie skulle Musks aktieutdelning till barn vara värd totalt 10,5 miljarder dollar (drygt 100 miljarder kronor). Fem procent av aktierna i Anthropic är grovt räknat värda ungefär lika mycket.