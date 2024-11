Tyska ekonomer ger upp: BNP krymper i år igen

Läget är tufft för Tyskland, men fram tills nu har ekonomerna och analytikerna förutspått att den negativa tillväxten från fjolåret inte ska upprepas – i oktober var resultatet av Bloombergs undersökning att ekonomin ska stagnera med 0,0 procents tillväxt.

Nu förutspås en tillväxt på minus 0,1 procent för 2024, följt av 0,7 procents tillväxt nästa år och 1,3 procent 2026.

Trumps tullar kan kosta 1 procent

Bland anledningarna till det mörka tyska humöret bland ekonomer är valet av Donald Trump som president i USA, med mycket snack om tullar i valkampanjen som kan vara särskilt problematiskt för det exportberoende Tyskland.

Bundesbank-chefen Joachim Nagel varnade i veckan för att Trumps tullar kan kosta Tyskland runt 1 procent av sin ekonomiska produktion. Med tanke på att den tyska ekonomiska tillväxten kommer att vara under 1 procent under det kommande året även utan amerikanska tullar, kan produktionen glida in i negativt territorium med dem, tillade han.

Plågas av regeringskris

Landet plågas också av en regeringskris där koalitionen har spruckit och förbundskansler Olaf Scholtz blir allt mer impopulär. De kvarvarande regeringspartierna Socialdemokraterna och De gröna samlar bara 26 procent av väljarna i en ny opinionsundersökning, långt efter det konservativa CDU och extremhögerpartiet AfD.

