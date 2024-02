Rekordstort plus i Storbritanniens budget – 218 miljarder i januari

Den brittiska myndigheten The Office for National Statistics levererade under onsdagen nya siffror för Storbritanniens statsbudget. Det blev ett rejält tillskott i kassan i januari på 16,7 miljarder pund, motsvarande 218 miljarder kronor.

Går minus resten av året

Just januari är dock en speciell månad för budgeten då landets självdeklarerade inkomstskatt kommer in på statens konton då. Resten av året går budgeten normalt sett minus.

Intäkterna från inkomstskatten blev rekordhöga, 90,8 miljarder pund, 2,9 miljarder pund mer än 2023.

Problemet för Storbritanniens budget är att utgifterna också är väldigt höga, och de behöver låna för att få ihop budgeten i slutet av året.

Den brittiska statsskulden ligger runt 96,5 procent av BNP, upp 1,6 procent sedan januari 2023. Det är de högsta nivåerna sedan 1960-talet och kan jämföras med Sveriges statsskuld som är betydligt lägre på 35,5 procent av BNP.

“Vi gav hundratals miljarder för att betala löner, stödja företag och skydda liv under covid, och för att betala hälften av människors energiräkningar efter Putins invasion av Ukraina”, säger Laura Tott, Chief Secretary to the Treasury, en ministerpost som är den näst högsta på Storbritanniens motsvarighet till finansdepartementet.

“Men vi kan inte låta framtida generationer ta notan, det är därför vi har tagit tuffa beslut för att hjälpa till att minska upplåningen”, säger hon.

Storbritanniens budget presenteras i mars

Onsdagens siffror var de sista innan finansministern Jeremy Hunt presenterar vårbudgeten i mars. Den brittiska konservativa regeringen är pressad av att valet närmar sig och man ligger under stort i opinionsundersökningarna, så det spekuleras nu i om de kommer att försöka våga sig på att sänka skatterna.

