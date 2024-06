Håll i hatten – börsen håller öppet trots extremväder

Att världens börser stänger med ojämna mellanrum för högtider eller liknande, det är inget ovanligt. Men att Stockholmsbörsen skulle stänga för dåligt väder, det är svårt att föreställa sig här i Sverige. Ändringen skulle innebära att en decennielång praktik skulle upphöra.

Det var Bloomberg som rapporterade att Hong Kong ska sluta stänga ner börshandeln på den gigantiska Hong Kong-börsen, som omfattar ett marknadsvärde på omkring 45 000 miljarder kronor, vid allvarliga väderförhållanden.

Tidigare har den alltså stängts ner i samband med varningar för extremväder.

Nytt ramverk för extremväder presenteras kommande veckor

Hong Kong-börsen väntas presentera ett nytt regelverk, enligt Bloombergs källor. Förslaget ska möjliggöra fortsatt handel och “stärka Hong Kongs position som en port mellan internationella marknader och det kinesiska fastlandet och konsolidera deras konkurrenskraft som ett internationellt finansiellt centrum”, sa en talesperson till Bloomberg.

Regeringen ska ha verkat för att omställningen ska gå fort och att en övergångsperiod till det nya systemet ska ta tre månader.

Läs mer: Hong Kong will reportedly stop halting stock markets during typhoons and severe weather (CNBC)

Läs även: Kina utmanar väst: “Vi är bättre” (Dagens PS)