Grönt ljus i USA till SAS krislån

Hackerattack mot Kinabank skakar USA

De finansiella marknaderna i USA störs av en så kallad ransomware-attack mot Kinas största bank ICBC, som uppges vara världens största långivare. Enligt den drabbade kinesiska storbanken Industrial and Commercial Bank of China påverkar cyberattacken vissa amerikanska ränte- och aktietransaktioner, vilket tvingar kunder att omdirigera sina affärer, skriver Financial Times. Bland annat ska hackerattacken ha …