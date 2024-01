Försiktig optimism på Wall Street

First North - årets berg och dalbana

Marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market, har med sina över 400 bolag, varit en verklig berg och dalbana för småsparare och investerare under året Här blandas bolag av alla storlekar, vilket leder till dramatiska kursrörelser i både positiv och negativ riktning. Nyhetsbyrån Finwire har genomfört en djupgående sammanställning av marknadens kursutveckling under året, vilken avslöjar …