Finland lidande när tyska ekonomin dippar

Så mycket lön behöver vi för att bli nöjda

Få tycker sig få lika stora löneförhöjningar som de förtjänar, eller åtminstone vill ha. Nu finns beräkningarna över hur mycket vi faktiskt behöver för att bli nöjda. ”You´ll get pie in the sky when you die”, sjöng Joe Hill i en kampsång för ett drygt sekel sedan. Ansträngningarna för att få människor att vara nöjda …